Возможный аналог YouTube представят в России этим летом

Фото: iStock/anyaberkut
В России в конце июня представят аналог видеохостинга YouTube. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Он подчеркнул, что отечественная видеоплатформа будет представлена на комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).
При этом Горелкин отметил, что это один из возможных аналогов. При этом стопроцентная замена платформы в настоящее время не разработана.
Депутат выразил мнение, что необходимо продолжать оказывать давление на иностранных хостинг-провайдеров. Принимаемые в настоящее время меры против нарушителей закона о «приземлении» недостаточны, поэтому нужно продолжать оказывать влияние на них, а также вводить запрет на распространение рекламы.
В заключение Горелкин отметил, что направил официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над введением новых мер воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.
Читайте также:
Роскомнадзор учитывает интерес россиян к YouTube
Хинштейн заявил, что в России пока нет достойной альтернативы YouTube
Аналог русскоязычной «Википедии» начал работу в тестовом режиме
При этом Горелкин отметил, что это один из возможных аналогов. При этом стопроцентная замена платформы в настоящее время не разработана.
Депутат выразил мнение, что необходимо продолжать оказывать давление на иностранных хостинг-провайдеров. Принимаемые в настоящее время меры против нарушителей закона о «приземлении» недостаточны, поэтому нужно продолжать оказывать влияние на них, а также вводить запрет на распространение рекламы.
В заключение Горелкин отметил, что направил официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над введением новых мер воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.
Читайте также:
Роскомнадзор учитывает интерес россиян к YouTube
Хинштейн заявил, что в России пока нет достойной альтернативы YouTube
Аналог русскоязычной «Википедии» начал работу в тестовом режиме
Анастасия Чинкова