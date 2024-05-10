Врач заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Врач и автор книги по медицинской науке Крис Ньюби сообщила о вероятном происхождении болезни Лайма из биолаборатории США. Об этом она заявила в интервью журналисту Такеру Карлсону, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
По словам эксперта, болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. После чего появились: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а также паразит «бабезия».
Ньюби отметила, что биологическое оружие — это «идеальное невидимое оружие». Врач добавила, что попытки создать в клещах новых микробов могут привести к неожиданным последствиям».
Напомним, болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передающееся иксодовыми клещами.
Читайте также:
Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Ученые провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией
Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
Ньюби отметила, что биологическое оружие — это «идеальное невидимое оружие». Врач добавила, что попытки создать в клещах новых микробов могут привести к неожиданным последствиям».
Напомним, болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передающееся иксодовыми клещами.
Читайте также:
Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Ученые провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией
Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
Екатерина Коршунова