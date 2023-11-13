Враждебная изоляция от общества: психолог объяснила, почему россияне живут в одиночестве

Фото: IStock/Beli_photos
Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала «Радио 1», почему люди выбирают «одинокость».
По словам специалиста, желание самостоятельности часто появляется у людей с детскими травмами. Однако такие люди не живут в одиночестве, они выбирают «одинокость».
Психолог подчеркнула, что нередко такую модель выбирают дети из многодетных семей, которым пришлось рано повзрослеть.
Читайте также:
Правило трёх нет: Психолог назвала способ решить проблемы в отношениях
Психолог призвал принять самодурство начальника, чтобы избавиться от стресса на работе
Ухудшается качество жизни: Психолог раскрыла, почему нельзя возвращаться к бывшим
«Одинокость иногда сопровождается враждебной изоляцией от общества. Чаще всего такой образ выбирают люди, которые претерпели какие-то издевательства в детстве, травлю. Если ребёнок вырос в токсичной родительской паре, где родители скандалили, ругались, делили детей, имущество, то он сформирует в течение своего несчастного детства представление о том, что ему лучше быть одному, чем строить семью по образу своих родителей, где он всегда был страдальцем и мучеником. Такой человек в зрелом возрасте сознательно выбирает пожить ради себя», — отметила Ирина Смолярчук.
«Очень часто одинокость выбирают люди, которые выросли в многодетных семьях, где старший ребёнок был лишён внимания, где к нему было много претензий, где у него не было детства. То есть он был няней и воспитателем. Такой человек стремится быстро отсепарироваться в психологическом и бытовом смысле от этой семьи для того, чтобы пожить в своей судьбе», — добавила собеседница.Также одинокий образ жизни выбирают люди, которые не нуждаются в партнёре и могут справляться с бытовыми задачами самостоятельно, подчеркнула психолог.
Читайте также:
Правило трёх нет: Психолог назвала способ решить проблемы в отношениях
Психолог призвал принять самодурство начальника, чтобы избавиться от стресса на работе
Ухудшается качество жизни: Психолог раскрыла, почему нельзя возвращаться к бывшим
Екатерина Шмакова