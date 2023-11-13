Враждебная изоляция от общества: психолог объяснила, почему россияне живут в одиночестве

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала «Радио 1», почему люди выбирают «одинокость».