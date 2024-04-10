ВС не стал пересматривать решение в пользу репрессированной семьи Панаетиди

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Министерство труда и социального развития Краснодарского края получило отказ Верховного суда России о передаче жалобы ведомства в кассационную инстанцию в споре с семьей Панаетиди. Об этом 10 апреля сообщили на официальном сайте суда.
Семья греков Панаетиди, чьи родители были высланы из Краснодарского края во время депортации в 1942 году, требует компенсации за утраченное жилье.
Анна, Ольга, Надежда и Василий Панаетиди, родившиеся в спецпоселении в Казахстане, были признаны реабилитированными. Они вернулись в Краснодарский край и в 2020 году обратились с заявлением о включении их в льготную очередь на жилье.
После многочисленных отказов от чиновников и судебных разбирательств в 2022 году семью внесли в список нуждающихся в жилье в Северском районе Краснодарского края, откуда были высланы их родители.
Однако муниципалитет не мог предоставить жилье, поэтому члены семьи попросили заменить предоставление жилплощади денежной выплатой.
Решение о включении семьи в список на выплату прошло три судебные инстанции, после чего Министерство социального развития Краснодарского края пыталось обжаловать его в Верховном суде. Однако Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи жалобы в кассационную инстанцию.
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Анна, Ольга, Надежда и Василий Панаетиди, родившиеся в спецпоселении в Казахстане, были признаны реабилитированными. Они вернулись в Краснодарский край и в 2020 году обратились с заявлением о включении их в льготную очередь на жилье.
После многочисленных отказов от чиновников и судебных разбирательств в 2022 году семью внесли в список нуждающихся в жилье в Северском районе Краснодарского края, откуда были высланы их родители.
Однако муниципалитет не мог предоставить жилье, поэтому члены семьи попросили заменить предоставление жилплощади денежной выплатой.
Решение о включении семьи в список на выплату прошло три судебные инстанции, после чего Министерство социального развития Краснодарского края пыталось обжаловать его в Верховном суде. Однако Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи жалобы в кассационную инстанцию.
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