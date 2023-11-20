Все парки Подмосковья полностью готовы к зимнему сезону

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Московской области парки полностью готовы к зимнему сезону. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области.
Совместно с главами городского округа прошла проверка готовности городских парков к зимнему сезону.
Стоит отметить, что все главы городских округов Подмосковья сообщили о полной готовности парков. Кроме этого, на территории Московской области реализовано почти 300 площадок для зимних активностей жителей.
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«Очень важно обеспечить комфортное прибывание посетителей в парках. Что касается алгоритмов подготовки к зимнему сезону. Подготовка и содержание парков, обустройство зимних активностей , праздничное оформление, обеспечение сервизов и услуг и проведение зимних мероприятий стали основными алгоритмами подготовки парков к зимнему сезону», - отметил Михаил Хайкин.
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Мира Полтева