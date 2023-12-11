Вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд из России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Знаменском храме при главке МВД по Москве заявил, что россияне должны благодарить Бога за то, что они живут в свободной стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха.