Вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд из России

Фото: iStock/Elena Chertovskikh
В России вступило в силу требование в течение пяти дней сдавать загранпаспорт при временном запрете на выезд из страны. Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства, которое начинает действовать с понедельника, 11 ноября.
Согласно принятым ещё 24 ноября правилам сдачи загранпаспорта, хранить его должны будут либо те органы власти, которые его выдали (например, МВД или МИД), либо государственные организации, которые ограничили отъезд за границу своим сотрудникам
Как отмечается в документе, после снятия ограничений на выезд россиянин сможет вернуть себе загранпаспорт в день подачи соответствующего обращения.
По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства.
Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится только после полного погашения.
Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.
Читайте также:
Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта
МВД, ФСБ и Минфин не поддержали выдачу загранпаспортов за деньги
В РФ приняли закон о признании загранпаспортов недействительными
Как отмечается в документе, после снятия ограничений на выезд россиянин сможет вернуть себе загранпаспорт в день подачи соответствующего обращения.
Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится только после полного погашения.
Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.
Читайте также:
Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта
МВД, ФСБ и Минфин не поддержали выдачу загранпаспортов за деньги
В РФ приняли закон о признании загранпаспортов недействительными
Артем Путинцев