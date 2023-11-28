ВЦИОМ: Большая часть россиян выступила против создания министерства счастья

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Больше половины россиян выступили против создания министерства счастья, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Напомним, с идеей о создании министерства счастья выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её идее, министерство будет отвечать за проверку всех принимаемых в России законов и решать, смогут ли они сделать граждан нашей страны счастливее.
Министерство счастья уже есть в Бутане.
В соответствии с результатами опроса ВЦИОМ, 56 процентов россиян не поддерживают создание министерства счастья, поддерживают инициативу Матвиенко 23 процента опрошенных.
При этом, на вопрос о том, почему необходимо создать министерство счастья большинство (29 процентов респондентов) ответили, что это необходимо потому, что люди несчастны.
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Министерство счастья уже есть в Бутане.
При этом, на вопрос о том, почему необходимо создать министерство счастья большинство (29 процентов респондентов) ответили, что это необходимо потому, что люди несчастны.
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Евгения Парфентьева