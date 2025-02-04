«Я давно веду эту битву»: Милонов обвинил депутатов в сотрудничестве с экстрасенсами

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить своим коллегам парламентариям общение с экстрасенсами. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что давно борется с ясновидящими, но ему мешает интерес к эзотерическим практикам со стороны госслужащих.

«Я давно веду эту битву. Но пока к ним обращаются некоторые госслужащие, то такая борьба бесполезна. В связи с этим предлагаю в обязательном порядке запустить проверку госслужащих на предмет общения с участниками проекта и любыми внедрениями в оккультные практики», — поделился депутат.

«Вы что думаете, что среди тех 3 миллионов россиян, купивших колоды карт для гаданий и таро, нет ни одного госслужащего? Уверяю вас, что есть», — объяснил он.

Милонов подчеркнул, что, если запретить его коллегам общаться с экстрасенсами, а самим экстрасенсам ограничить рекламу их услуг, то «дар ясновидения без денег сразу пропадет».Вместе с тем он отказался называть имена коллег, которые могли бы обращаться за помощью к экстрасенсам.«Гренландская народная республика»: Милонов предложил новый субъект РФВ Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсовМилонов заявил, что Трамп проникся его идеями и оставил в США лишь два гендера