«Я давно веду эту битву»: Милонов обвинил депутатов в сотрудничестве с экстрасенсами

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить своим коллегам парламентариям общение с экстрасенсами. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что давно борется с ясновидящими, но ему мешает интерес к эзотерическим практикам со стороны госслужащих.
«Я давно веду эту битву. Но пока к ним обращаются некоторые госслужащие, то такая борьба бесполезна. В связи с этим предлагаю в обязательном порядке запустить проверку госслужащих на предмет общения с участниками проекта и любыми внедрениями в оккультные практики», — поделился депутат.Милонов подчеркнул, что, если запретить его коллегам общаться с экстрасенсами, а самим экстрасенсам ограничить рекламу их услуг, то «дар ясновидения без денег сразу пропадет».
Вместе с тем он отказался называть имена коллег, которые могли бы обращаться за помощью к экстрасенсам.
«Вы что думаете, что среди тех 3 миллионов россиян, купивших колоды карт для гаданий и таро, нет ни одного госслужащего? Уверяю вас, что есть», — объяснил он.Читайте также:
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