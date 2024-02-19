«Я призываю законы поменять»: Симоньян предложила изменить правила о гражданстве

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призывает перестать стесняться слова «русский» и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников за пределами страны. Об этом она заявила в эфире «Вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Она привела в пример случай, когда 17-летний парень «ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще». При этом, по словам журналистки, выясняется, что он получил гражданство год или полгода назад.
Маргарита Симоньян отметила, что иногда МВД и другие структуры «просто когтями добывают» гражданство нашим русским людям, некогда уехавшим в Казахстан по комсомольской стройке. Она призвала изменить законы РФ таким образом, чтобы давать гражданство России по этническому признаку.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать ребенку российское гражданство вне зависимости от места его рождения, если гражданство РФ есть у одного из родителей. При этом согласие родителя-иностранца на получение ребенком российского гражданства не будет являться обязательным.
В 2023 году в России вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве, упрощающий получение паспорта страны для некоторых претендентов и вводящий процедуру прекращения гражданства взамен института отмены решений о его предоставлении.
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Маргарита Симоньян отметила, что иногда МВД и другие структуры «просто когтями добывают» гражданство нашим русским людям, некогда уехавшим в Казахстан по комсомольской стройке. Она призвала изменить законы РФ таким образом, чтобы давать гражданство России по этническому признаку.
В 2023 году в России вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве, упрощающий получение паспорта страны для некоторых претендентов и вводящий процедуру прекращения гражданства взамен института отмены решений о его предоставлении.
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Артем Путинцев