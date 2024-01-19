Якутия возьмет шефство над городом Докучаевск в ДНР

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В 2024 году Республика Саха (Якутия) возьмет шефство над городом Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР), ранее этот город находился под поддержкой властей Владимирской области.
Эта информация поступила от пресс-службы главы и правительства Якутии. По новому плану, Владимирская область будет оказывать помощь городу Кировское в ДНР, в то время как Республика Саха (Якутия) взяла на себя обязанности по шефству над Докучаевском.
Регионы-шефы продолжают активно участвовать в процессе восстановления городов, предоставляя поддержку в ремонте школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, а также в восстановлении поврежденных домов и дорог.
Якутия уже успешно осуществила более 50 проектов в подшефном городе Кировское, включая ремонт и обновление медицинского оборудования в городской больнице, что значительно улучшило медицинское обслуживание местных жителей.
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Регионы-шефы продолжают активно участвовать в процессе восстановления городов, предоставляя поддержку в ремонте школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, а также в восстановлении поврежденных домов и дорог.
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Артем Кузьмин