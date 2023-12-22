Юрист раскрыл, кого оштрафуют за отсутствие «умного» электросчетчика





Он отметил, что после истечения срока моратория на применение штрафных санкций, поставщикам электроэнергии и сетевым организациям не будут налагать штрафы за отсутствие умных счетчиков до 2024 года.Сергеев пояснил, что вопрос о применении штрафов стал проблемой из-за несовершенства механизма. Возникли споры относительно того, кого именно следует штрафовать — гарантирующего поставщика или сетевую организацию.Однако, в случае окончания моратория, по его мнению, штрафы скорее всего будут применяться к сетевым организациям.Экономист Казанцева рассказала, в каких случаях за ЖКУ можно платить меньшеС 1 октября стоимость ЖКУ вырастет на 1,5 тысячи рублейСтало известно, как при установке «умных» счётчиков избежать мошенников