Юрист Соловьёв: «Беременные поддерживаются государством на всех этапах»

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о поддержке беременных со стороны государства в России.
Он отметил, что государство оказывает помощь будущим мамам на протяжении всей беременности и на этапе родов.
Специалист также отметил повышение размер выплат беременным женщинам.
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Специалист также отметил повышение размер выплат беременным женщинам.
«Сегодня государство предоставляет широкий спектр выплат беременным женщинам и молодым мамам, которые ежегодно компенсируются. Обязанность поддерживать беременных сотрудников возложена и на работодателя. Беременные женщины поддерживаются государством на всех этапах беременности и родов», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.
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Мелисса Тимофеева