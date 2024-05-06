Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод региона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, наряду с информационные блоком, будет курировать Минсельхозпрод региона. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
«Министерством сельского хозяйства и продовольствия будет руководить Сергей Владимирович Двойных, которого мы все хорошо знаем по работе заместителем министра инвестиций. А курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Вячеславович Духин. В этот блок переходит министерство. Комитет лесного хозяйства будет курировать Роман Коротаев», – сказал Воробьёв.Ранее он объявил, что зампред правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов займёт должность министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
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Лора Луганская