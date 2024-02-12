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В Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.
По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.
Названия препаратов в документах не указаны, однако эффективность их воздействия на пациентов оценивалась по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).
В документах также упоминаются несколько зарубежных фармацевтических компаний.
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Названия препаратов в документах не указаны, однако эффективность их воздействия на пациентов оценивалась по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).
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Артем Кузьмин