Западные фармкомпании испытывали препараты на жителях Мариуполя

Журналистка Ксения Собчак выразила намерение обратиться в суд с иском о клевете и защите своей чести и достоинства против телеканала НТВ, после того как на нем вышел двухсерийный фильм о ней. Об этом сама телеведущая сообщила в своем telegram-канале под названием «Кровавая барыня».