Завкафедры НИТУ МИСиС: металлическая 3D-печать открывает новые перспективы перед промышленностью

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Аддитивные технологии металлической 3D-печати предоставляют новые перспективы для промышленности, позволяя создавать детали сложной формы с улучшенными физико-механическими характеристиками, заявил Доктор технических наук, профессор и руководитель кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН Евгений Левашов в интервью RT.
Левашов также отметил, что несмотря на высокую стоимость материалов и оборудования для 3D-печати, экономия достигается за счёт отсутствия отходов, что является характерной особенностью традиционного металлургического производства.
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