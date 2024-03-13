Жена Петросяна сообщила о рождении дочери

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Татьяна Брухунова, супруга российского юмориста Евгения Петросяна, сообщила о рождении второй дочери.
На своей странице в Instagram* она выложила фотографию, на которой изображены Петросян, их четырехлетний сын и новорожденная дочь. В подписи к фото Брухунова отметила «Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!».
Согласно информации на официальном сайте артиста, в марте в российских городах проходят крупные сольные концерты «60 лет на эстраде» 78-летнего Петросяна, который является не только артистом, но и писателем юмористом.
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«Я не в праве вам говорить имя, это надо у Татьяны надо спрашивать», — цитирует Петросяна «Комсомольская Правда».
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Артем Кузьмин