Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия»

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Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Вместе с Владимиром Зеленский Елена прилетела в Нью-Йорк и посетила выставку художников-модернистов и авангардистов в «Украинском музее». По ее словам, на сегодняшний день продолжается деколонизация украинского искусства в Нью-Йорке.
Зеленская отметила, что работы, которые были представлены в экспозиции, принадлежат именно украинским художникам. Примечательно, что она назвала украинскими работы «отца русского футуризма» Давида Бурлюка и его коллеги по московскому «Обществу председателей земного шара» Марии Синяковой.
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