Женщина обратилась к серийному донору спермы и пожалела о своем решении

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Женщина из Великобритании купила сперму у серийного донора и пожалела о своем решении. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летняя Элисон Реди является матерью двоих детей. Она никогда не была замужем, и оба раза забеременела при помощи процедуры ЭКО. При этом семь лет назад женщина располагала малым количеством денег и, пожелав родить детей от донора, оказалась не готова заплатить 1000 фунтов стерлингов (около 114 тысяч рублей) за биоматериал из банка спермы.
От подруги Реди узнала о Саймоне Уотсоне, серийном доноре, который продавал сперму через социальные сети по 50 фунтов стерлингов (примерно 6 тысяч рублей) за «бутылочку», и обратилась к нему. Уточняется, что жительница Британии воспользовалась его биоматериалом два раза.Когда ее дети подросли, женщину начала мучать совесть.
50-летнего Уотсона считают британским рекордсменом по донорству спермы. Он и сам никогда не скрывал, что хочет стать отцом как можно большего количества детей. Сам мужчина заявляет, что за 16 лет еженедельного донорства стал отцом более 800 детей. Однако теперь Реди опасается, что ее дети узнают о том, что мать родила их при помощи спермы из интернета, купленной по низкой цене.
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От подруги Реди узнала о Саймоне Уотсоне, серийном доноре, который продавал сперму через социальные сети по 50 фунтов стерлингов (примерно 6 тысяч рублей) за «бутылочку», и обратилась к нему. Уточняется, что жительница Британии воспользовалась его биоматериалом два раза.Когда ее дети подросли, женщину начала мучать совесть.
50-летнего Уотсона считают британским рекордсменом по донорству спермы. Он и сам никогда не скрывал, что хочет стать отцом как можно большего количества детей. Сам мужчина заявляет, что за 16 лет еженедельного донорства стал отцом более 800 детей. Однако теперь Реди опасается, что ее дети узнают о том, что мать родила их при помощи спермы из интернета, купленной по низкой цене.
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Екатерина Коршунова