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Женщина согласилась на секс втроем и получила неожиданный результат

Секс-коуч Сандерс дала совет женщине, разочаровавшейся в муже после секса втроем
30 января 2024, 08:06
Фото: istock / Denisfilm

Фото: istock / Denisfilm

За советом к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс обратилась читательница, согласившаяся на секс втроем и столкнувшаяся с неожиданным результатом. Историю женщины и мнение эксперта публикует издание The Sun.

34-летняя читательница рассказала, что чувства мужа никогда не вызывали у нее сомнения, до тех пор, пока ради сексуального эксперимента не пригласила в спальню еще одну женщину. Мысль об интиме втроем пара обсуждала несколько лет. Изначальна она была против, но муж убедил ее поэкспериментировать.

«Однажды вечером в клубе мы встретили 32-летнюю женщину. Поговорив с нами пару часов, она согласилась прийти к нам домой. Я не могла поверить, насколько это было легко. Она прибыла вовремя, и, выпив несколько бокалов вина, мы все поднялись наверх», - рассказала читательница.

По словам женщины, сначала все было хорошо, но когда она увидела, как ее муж целует другую, то ощутила ревность.

«Все его внимание переключилось на нее, я неоднократно напоминала о себе, но он сказал, что хочет только ее», — пожаловалась женщина.
После этого супруг извинялся, списывая все на опьянение, но она так и не смогла простить его.

Сандерс ответила ей, что привлечение постороннего человека в отношения, особенно семейные, — это всегда очень рискованно и часто ведет к разочарованию. Она порекомендоваал еще раз обсудить это с мужем, рассказать ему о ревности и обиде, которые возникли при виде того, как он наслаждается близостью с другой женщиной.

Эксперт отметила, что мужчине важно понять, как много для него значит супруга, и что она является единственной.

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Названы способы быстрее продать квартиру
Эксперт по недвижимости Пысин: вывоз хлама позволит быстрее продать квартиру
30 января 2024, 06:42

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Скорость продажи недвижимости всегда зависит от ликвидности объекта. При продаже стандартной квартиры по рыночной цене можно воспользоваться несколькими эффективными методами для ускорения процесса, считает генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин, пишет «Лента.ру».
Один из ключевых моментов для быстрой сделки — это предварительная подготовка и проверка всех необходимых документов, подчеркнул эксперт. После этого можно приступить к улучшению состояния самой квартиры. Первым этапом является ее деперсонализация.

В случае продажи жилья, в котором проживает владелец со своей семьей, необходимо убрать личные вещи всех членов семьи. Под этим понимается не только повседневная одежда, посуда и товары личной гигиены, но и семейные портреты, фотографии, награды, кубки, медали, а также памятные сувениры.

Вторым шагом является избавление от лишних вещей, чтобы создать впечатление легкости в квартире и тем самым продемонстрировать готовность владельца к переезду и продаже.

Также следует обратить внимание на отсутствие неприятных запахов в продаваемой квартире. По мнению Пысина, на время показов не стоит готовить блюда с сильным ароматом, таким как рыба. Запах в квартире должен быть нейтральным или создавать ощущение уюта, например, аромат свежесваренного кофе или свежевыпеченного хлеба.

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Депутата Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Politico: депутат Европарламента Жданок обвиняется в шпионаже в пользу России
30 января 2024, 06:14

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Депутата законодательного собрания Латвии Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России, сообщает Politico.
Европейский парламент начал расследование утверждений о том, что Жданок, представляющая Латвию в законодательном собрании Евросоюза, действовала как российский шпион в течение длительного периода.

Расследование по этому вопросу уже начато. Председатель Европарламента Роберт Метсола серьезно отнесся к обвинениям и передал дело в Консультативный комитет по Кодексу поведения.
Также отмечается, что Татьяна Жданок высказывала противодействие резолюции, осуждающей проведение российской спецоперации на Украине.

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#парламент
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Байден похвастался и сразу опозорился
Байдена уличили в манипуляциях показателями инфляции в США
30 января 2024, 05:51

Фото: iStock/Lazy_Bear

Пользователи социальной сети X обвинили президента США Джо Байдена в манипулировании данными об инфляции в США и других крупных экономиках мира.
«Инфляция снижается. Сейчас в Америке она ниже, чем в любой другой крупной экономике мира», - говорится в сообщении американского президента в социальной сети X (бывший Twitter).
Однако пользователи прикрепили к посту примечание со статистикой из издания Financial Times, которая указывает, что уровень инфляции в ряде крупных экономик ниже, чем в США.

Данные за декабрь 2023 года показывают, что в США инфляция составила 3,4%, в то время как в Южной Корее этот показатель равняется 3,2%, в Канаде — 3,1% (по данным ноября 2023 года, в декабре инфляция выросла до 3,4%, сравнявшись с уровнем в США). В Японии уровень инфляции составил менее трех процентов, а в Китае зафиксирована дефляция — минус 0,3%.

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#twitter
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Семья из Монтаны обвинила власти в «похищении» дочери-трансгендера
Reduxx: семья в США обвинила власти в похищении дочери, решившей стать мужчиной
30 января 2024, 05:30

Фото: iStock/welcomia

Семья из штата Монтана в США обвинила местные власти в лишении опеки над своей 14-летней дочерью, которая решила идентифицировать себя мальчиком, сообщает сайт Reduxx. Губернатор штата Грег Джанфорте высказался по поводу этого скандала, отметив, что его офис следит за развитием ситуации.
По данным портала, который ссылается на семью Колстадов — мать Кристу и отца Тодда, девушка по имени Дженнифер (имя изменено), начала проявлять интерес к смене пола еще в августе прошлого года. В этот период она также высказывала суицидальные мысли и якобы заявила, что отравилась, в результате чего ее госпитализировали. Тем не менее, по словам родителей, не было обнаружено никаких признаков отравления.

Портал также предоставил выписки из медицинских документов, где указано, что четырнадцатилетняя девушка идентифицирует себя как мальчика по имени «Лео». Мачеха девушки заявила, что им посоветовали, позволить Дженнифер совершить трансгендерный переход и принять ее решение жить как мальчик. Однако, поскольку семья не была готова следовать этому совету, суд передал опеку над Дженнифер властям.

Скандал также привлек внимание губернатора Грега Джанфорте, который в комментариях по делу о защите детей заявил, что его офис будет следить за ходом рассмотрения этого вопроса, не уточняя конкретные детали случая.

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На авиарейсах внутри России разрешат розничную продажу алкоголя
«Известия»: на авиарейсах по России разрешат розничную продажу алкоголя
30 января 2024, 04:56

Фото: istockphoto.com/Colorsandia

Планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов, сообщают «Известия».
Эта инициатива предполагается действовать до 30 июня 2026 года.

Изменения затронут торговые точки и магазины duty free в залах ожидания и зонах выдачи багажа. В настоящее время действующий запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, действующий в стране, фактически будет отменен.

Согласно информации издания, правительственный законопроект планируется рассмотреть в Госдуме уже в марте.

Тем не менее, распивание алкоголя на борту самолета останется запрещенным, и приобретенные напитки необходимо будет поместить в ручную кладь. Минфин считает, что эта инициатива поможет бизнесу, пострадавшему от пандемии и санкций. Однако некоторые эксперты выражают опасение, что это может привести к увеличению случаев агрессивного поведения на борту самолетов.

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Оборону Петербурга усилят из-за расширения НАТО
30 января 2024, 03:34

Фото: istockphoto.com/leoaleks

Дополнительные мотострелковые соединения и танковая дивизия будут направлены на укрепление обороны Санкт-Петербурга и северо-западного региона России, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
По данным источника, в составе формируемого Ленинградского военного округа (ЛенВО) появятся новые мотострелковые дивизии. Возможно также создание танковой дивизии, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Новые соединения будут ответственны за обеспечение безопасности северо-западных регионов России.

Основной задачей этих дивизий будет нейтрализация возможных угроз со стороны стран, вступивших в НАТО, таких как Финляндия, а также Швеция, Норвегия и страны Прибалтики. Некоторые подразделения могут быть размещены на Карельском перешейке для обеспечения надежной защиты Санкт-Петербурга.

На начальном этапе Ленинградский военный округ может быть менее укреплен, чем планировалось. Однако, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, со временем он станет мощным стратегическим объединением, способным эффективно действовать как в оборонительной, так и в защитной стратегии.

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Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека
Маск: первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink
30 января 2024, 02:33

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Илон Маск объявил, что первый человек успешно перенесший операцию по вживлению импланта от компании Neuralink и находится в хорошем состоянии.
«Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и успешно восстанавливается», — сообщил предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Маск отметил, что предварительные данные по работе устройства показывают обнадеживающие результаты.э

В мае прошлого года компания Neuralink получила разрешение регулятора на проведение клинических испытаний на людях, а в сентябре объявила о наборе добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг.

Эти импланты, по заявлению Маска, будут использоваться для управления протезами. Он также рассказал о планах создания протезов, управляемых вживленными в мозг имплантатами, и предположил, что стоимость таких процедур может составить около 60 тысяч долларов.

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Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы
Кандидаты в президенты Финляндии не сошлись во мнении по «звонку Путина»
30 января 2024, 01:51

Фото: iStock/Rawf8

В ходе выступления на телеканале Yle кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто высказали свои размышления относительно того, приняли бы они поздравления с победой на выборах от президента России Владимира Путина.
Александр Стубб отметил, что он не ответил бы на звонок российского лидера. По его словам, в настоящее время у Финляндии отсутствуют политические отношения с Москвой, и их возобновление может произойти только после урегулирования конфликта на Украине или в случае согласования данного вопроса с союзниками.

С другой стороны, Пекка Хаависто принял более мягкую позицию. Он подчеркнул, что ответил бы на звонок президента Путина, так как это проявление уважения к высокому должностному лицу. Однако он добавил, что вопросы политики он обсудил бы только после предварительной координации с Евросоюзом.

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#отношения
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Американцы высказались за возведение барьеров на границе с Мексикой
Rasmussen Reports: 69% американцев одобряют барьеры на границе с Мексикой
30 января 2024, 01:27

Фото: IStock/kieferpix

Большинство граждан США выступают за установку барьеров на границе Техаса с целью противостояния нелегальному потоку мигрантов в страну, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Rasmussen Reports.
По данным опроса, более двух третей (69%) опрошенных поддерживают текущую политику техасских властей по противодействию незаконному пересечению границы. Несогласны с подобными мерами всего 27% респондентов, в том числе примерно 15% выразили «категорическое несогласие».

Исследование было проведено среди 940 американцев в период с 23 по 25 января по телефону и онлайн. Погрешность опроса составляет примерно 3 процентных пункта.

В последние дни ситуация на границе стала более напряженной, особенно после того, как Верховный суд США, по запросу администрации, разрешил снять забор из колючей проволоки, установленный вдоль границы с Мексикой техасскими властями.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о «вторжении» и предпринял шаги по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул готовность штата внедрять собственные меры до тех пор, пока федеральные власти не обеспечивают безопасность границы. Губернаторы из 25 штатов, подконтрольных республиканцам, обвинили президента США Джо Байдена в неспособности бороться с нелегальной миграцией и выразили свою солидарность с техасскими властями.

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