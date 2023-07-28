Жилой комплекс RIVER HOUSE введен в эксплуатацию

ЖК «RIVER HOUSE» является современным жилым комплексом бизнес-класса, расположенном на набережной реки Клязьма.

Жилой дом состоит из четырех двадцатиэтажных секций, которые подчеркнуты аркой и вечерней подсветкой фасада. В каждой секции предусмотрено четыре лифта — два пассажирских и два грузопассажирских, один из которых спускается в подземный паркинг. Лобби первого этажа, зона ресепшн и лифтовые холлы отделаны ценными породами камня.





Первый этажи предусмотрены под коммерческую недвижимость.

В комплексе расположились 8 пентхаусов и 382 квартиры разной планировки.

Изюминкой ЖК «RIVER HOUSE» стали лаундж-зоны на крыше дома с панорамным видом.

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