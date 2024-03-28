Житель Луховиц вырастит тыквы-гиганты, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

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Фермер из подмосковных Луховиц Андрей Гусев поставил для себя задачу попасть в Книгу рекордов Гиннесса, для чего планирует вырастить у себя на участке 13 гигантских тыкв. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Андрей занимается выращиванием тыкв уже семь лет, благодаря чему известен на всю Россию, постоянно участвуя в сельхозвыставках общенационального масштаба. Так, в 2023 году его тыква весом 591 килограмм победила на фестивале бахчевых культур в Ставрополе.
Сейчас Гусев намерен завоевать мировое признание с помощью попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого нужно, чтобы хотя бы одна из его гигантских тыкв сорта «Атлантический гигант» весила более 1246 кг — именно такую тыкву вырастил в минувшем году фермер из Соединённых Штатов.
Фермер не стал раскрывать всех секретов выращивания, только лишь отметил, что придерживается одной технологии, и использует органику с огорода, в том числе и натуральный компост.
Ранее заведующая лаборатории иммунитета и селекции паслёновых НИИ овощеводства Татьяна Терешонкова объяснила в интервью «Радио 1», почему выращивание гигантских овощей – это «большой спорт для овощеводов», который не приносит какой-либо пользы. Поэтому на вопрос о том, можно ли подобным способом решить проблему нехватки овощей и фруктов в некоторых регионах, специалист отвечает однозначно – нет. Во-первых, это невкусно, а во-вторых – непрактично.
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«Надо, чтобы лето было теплым, в особенности июль. Этот месяц — главный. За 30 июльских дней она прибавляет основную массу. Месяц был холодным, и тыква росла не так, как надо. В пик роста она может прибавлять до 26-28 кг за сутки, а у нас больше 15 кг не выходило. Мы так 200 кг за июль потеряли», — объяснил фермер.
Фермер не стал раскрывать всех секретов выращивания, только лишь отметил, что придерживается одной технологии, и использует органику с огорода, в том числе и натуральный компост.
Ранее заведующая лаборатории иммунитета и селекции паслёновых НИИ овощеводства Татьяна Терешонкова объяснила в интервью «Радио 1», почему выращивание гигантских овощей – это «большой спорт для овощеводов», который не приносит какой-либо пользы. Поэтому на вопрос о том, можно ли подобным способом решить проблему нехватки овощей и фруктов в некоторых регионах, специалист отвечает однозначно – нет. Во-первых, это невкусно, а во-вторых – непрактично.
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