Житель Волоколамска впервые приехал в отпуск из зоны СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Участник Волоколамского спортивного клуба «Спецвзвод» впервые за девять месяцев приехал в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
До ухода на службу мужчина занимался спортом и ходил на тренировки в клуб, где товарищи, у которых уже есть опыт боевых действий, делились своими знаниями и навыками.
Во время своего отпуска спортсмен заглянул на тренировку с своим друзьям и привел с собой сына.
Стоит отметить, что дома бойца ждут жена и четверо детишек.
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Во время своего отпуска спортсмен заглянул на тренировку с своим друзьям и привел с собой сына.
«Хочу сказать спасибо нашему товарищу за защиту Родины. Спасибо, что стоишь на ее рубежах. Мы с оружием не стоим, но каждый из нас может внести посильную лепту» –поделился координатор СК «Спецвзвод» Антон Ермишин.Кроме этого, взрослые и маленькие участники клуба, их родители и тренера встретили волоколамца как героя и говорили слова поддержки и благодарности, а также желали поскорее вернуться домой с победой.
Стоит отметить, что дома бойца ждут жена и четверо детишек.
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Мира Полтева