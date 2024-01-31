Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с приложением для проверки купюр

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
«Мошенническая схема появилась после появления в обращении купюр нового образца. Теперь злоумышленники звонят потенциальным жертвам и советуют им проверить подлинность «новых денег». Для этого они предлагают установить на смартфон специальное приложение», — говорится в сообщении.
Приложение является шпионским: оно получает доступ ко всей информации на смартфоне, включая пароли и контакты, и передаёт эти данные мошенникам. Избежать этого можно только одним способом — не устанавливать приложения из непроверенных источников.
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