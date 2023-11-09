Жители Долгопрудного спасли бездомного кота на Кипре

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Семья из Долгопрудного приютили и выходили бездомного кота с Кипра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Пара «познакомилась» с котом во время своего отпуска на Кипре.
«Мы с мужем отдыхали в Пафосе, я обратила внимание на этого кота – среди других кошек, которых там очень много, этот котик выделялся, выглядел болезненным.В общем, запал мне в душу бедолага. Я стала его подкармливать. Отнесли его к ветеринару», , — поделилась жительница Долгопрудного Лариса Исаченко.
В ветклинике у кота обнаружили множество проблем со здоровьем. Семья решила не бросать животное и забрать его после отпуска с собой.
«Переехал к нам кот в феврале этого года, и мы сразу начали лечение. Сделали ему две операции еще на Кипре и две уже в Москве, мы кормили его из шприца, выполняли все назначения докторов. И наш Персик выздоровел, стал настоящим красавцем!», - отметила хозяйка.
Кроме этого, по словам хозяев Персик прекрасно понимает русский язык и всегда радушно встречает гостей.
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«Мы с мужем отдыхали в Пафосе, я обратила внимание на этого кота – среди других кошек, которых там очень много, этот котик выделялся, выглядел болезненным.В общем, запал мне в душу бедолага. Я стала его подкармливать. Отнесли его к ветеринару», , — поделилась жительница Долгопрудного Лариса Исаченко.
«Переехал к нам кот в феврале этого года, и мы сразу начали лечение. Сделали ему две операции еще на Кипре и две уже в Москве, мы кормили его из шприца, выполняли все назначения докторов. И наш Персик выздоровел, стал настоящим красавцем!», - отметила хозяйка.
Кроме этого, по словам хозяев Персик прекрасно понимает русский язык и всегда радушно встречает гостей.
Читайте также:
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Мира Полтева