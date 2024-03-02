Жители Казахстана «постарели» на день после смены часовых поясов

Фото: iStock/Enkh-Orgil
В Казахстане произошел сбой на портале госуслуг eGov из-за перехода на единый часовой пояс UTC+5. В результате все без исключения жители страны «постарели» на один день — теперь дата рождения в их цифровых документах отображается на день раньше. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
«Сейчас специалисты разбираются. Ответ дадим сразу, как только выясним причину», — сообщили в компании «Национальные информационные технологии», операторе портала eGov.Представители Минцифры Казахстана, в свою очередь, добавили, что все электронные системы государственных органов Казахстана функционируют в штатном режиме.
Решение об объединении часовых поясов было принято по той причине, что UTC+6 не соответствовал естественному солнечному времени, что негативно отражалось на биологических ритмах и здоровье человека.
Читайте также:
Казахстан прекратил поставлять в Россию 106 наименований товаров
Казахстан решил сократить добычу нефти
Казахстан запретил нахождение в стране россиян по внутреннему паспорту
Артем Путинцев