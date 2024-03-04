Жители Подмосковья и Ленобласти увидели северное сияние

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в контрабанде наркотиков. Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюремного заключения, что вызвало сомнения в его дальнейшем участии в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил её президент Александр Алаев.