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Жители Подмосковья и Ленобласти увидели северное сияние

04 марта 2024, 01:12
Фото: iStock/ Wahidur Rahman

Фото: iStock/ Wahidur Rahman

Жители ряда регионов России, в том числе Московской и Ленинградской области, публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния, пишет РБК.
Судя по снимкам, атмосферное явление увидели жители Раменского, Пушкино, Коломны, Сергиева Посада, Волоколамска и других территорий Московской области, на южном берегу Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, в районе Соснового Бора и Ломоносовского района Санкт-Петербурга, а также под Тверью.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее спрогнозировали северное сияние на широтах Москвы и Санкт-Петербурга из-за магнитной бури.

Увидеть сияние в вышеуказанных регионах можно до утра с открытых территорий, где нет сильно засвеченного неба.

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#ленинградская область
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Yle: в Финляндии отметили резкий рост числа венерических заболеваний
04 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ kieferpix

В Финляндии зафиксирован резкий рост случаев венерических заболеваний, сообщает местное издание Yle со ссылкой на исследования финской венерологической клиники HUS.
В частности, в стране резко выросла заболеваемость гонореей. Если раньше регистрировалось 300-500 случаев заражения в год, то к 2023 году этот показатель превысил 1000 случаев, и в 2024 году тенденция роста заболеваемости сохраняется, рассказала сотрудница клиники Эйя Хилтунен-Бак. Такие цифры являются рекордными для страны.

Группа исследователей из Мельбурнского центра сексуального здоровья ранее выяснила, что гонореей можно заразиться через поцелуи.

А в конце прошлого года резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем, отмечался в 27 странах Европейского союза.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign
04 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

В России ограничили доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
Причины ограничения доступа не поясняются.

«Коммерсантъ» отмечает, что блокировка произошла 19 февраля. При переходе на сайт с включенным VPN открывается страница поиска по словарю. По данным издания, в блоке «Информация о партнерах» размещен украинский флаг с антивоенным лозунгом.

Словарь Spread The Sign существует с 2006 года и содержит более 400 тыс. жестов на 44 языках. Цель проекта — сделать доступными все жестовые языки мира. Администратором сайта является шведская некоммерческая ассоциация «Европейский центр языка жестов».

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Западные компании возрождают урановые шахты
Bloomerg: западные компании возрождают урановые шахты из-за роста цен на сырье
03 марта 2024, 23:23

Фото: iStock/ vchal

Урановые компании в западных странах возрождают заброшенные шахты на фоне роста цен на металл, сообщает Bloomberg. По итогам 2023 года цены на ядерное топливо взлетели на 112%
Агенству стало известно о таких планах у американских компаний Ur-Energy и Energy Fuels, канадской Sprott Physical Uranium, а также некой компании в Австралии.

Отмечается, что убыточные ранее урановые предприятия теперь имеют возможность восполнить дефицит предложения благодаря обращению правительств к ядерной энергетике для достижения целевых показателей по парниковым выбросам и роста цен на уран.

3 марта цена ближайших фьючерсных контрактов на уран выросла примерно до $94 за фунт, что на 80% выше, чем год назад.

Порядка двух третей мирового производства урана приходится на Казахстан, Канаду и Австралию, подсчитали эксперты агентства.

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Футболиста Квинси Промеса могут удалить из Российской премьер лиги
03 марта 2024, 21:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в контрабанде наркотиков. Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюремного заключения, что вызвало сомнения в его дальнейшем участии в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил её президент Александр Алаев.
Он заявил, что Промес не должен играть в России, если его вина будет окончательно доказана. Вместе с тем, президент отметил, что до вынесения окончательного решения действует презумпция невиновности.

«Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ», — сказал Алаев.
Он подчеркнул, что футболисты, в особенности такие известные игроки, как Промес, являются примером для подрастающего поколения.

Адвокаты Промеса подали апелляцию на приговор суда. Глава РПЛ выразил надежду, что апелляции Промеса и другого нидерландского игрока, Рай Влута, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, будут успешными.

Ситуация с Промесом вызвала дискуссии о необходимости ужесточения правил РПЛ в отношении игроков, совершивших правонарушения. В частности, предлагается вводить пожизненные дисквалификации для тех, кто был осужден за тяжкие преступления.

Однако окончательное решение о судьбе Промеса в РПЛ будет зависеть от исхода апелляции. Если приговор будет подтвержден, футболисту, скорее всего, придётся покинуть российский футбол. С другой стороны, если апелляция будет успешной, он сможет продолжить свою карьеру в России.

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#футбол
#наказание
#рпл
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Гимн России и «Катюша» прозвучали на Всемирном молодежном фестивале
03 марта 2024, 20:13

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»

На площадке Московской области в рамках Всемирного молодежного форума (ВМФ-2024) прозвучало проникновенное исполнение Гимна России и легендарной песни «Катюша» на разных языках мира, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Наш стенд — это место притяжения, где всегда царят веселье, яркие эмоции и дружба», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Шведидзе.
Открытый микрофон на стенде Подмосковья стал площадкой для творческих выступлений участников форума. Среди них были представители Италии, Палестины и России.

Итальянские и палестинские гости вместе с российскими делегатами исполнили «Катюшу» на трех языках, а также Гимн нашей страны. Особенное впечатление произвело то, что даже те, кто не знал слов, достали переводчики и читали текст с телефонов.

«Мы уже не первый раз на стенде Подмосковья, и вчера мы здесь тоже были. Сегодня мы хотели спеть что-то известное, поэтому выбрали «Bella Ciao», Гимн России и «Катюшу», но на итальянском языке. Вместе с нами пели ребята из Палестины. Атмосфера была потрясающей, все нас слушали», — поделилась участница из Италии София.
На стенде «Подмосковье — это любовь» участники также могут продемонстрировать свои творческие таланты, прочитав стихотворение или исполнив стендап.

ВМФ-2024, проходящий с 1 по 7 марта на территории «Сириус», собрал около 20 тысяч участников из 180 стран мира. Форум проходит при поддержке национального проекта «Образование».

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На стенде ВФМ Подмосковья поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе

Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи
#подмосковье
#таланты
#эмоции
#фестиваль
#молодёжь
#сочи
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Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи
03 марта 2024, 19:14

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024) проводится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта по инициативе президента Владимира Путина. Московская область представила на сочинском фестивале свою экспозицию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
2 марта стенд региона посетили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Вместе с гостями они исполнили народную песню «Bella Ciao» под аккомпанемент молодых талантов из Италии.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала о реализации концепции «Подмосковье – это любовь» на фестивале. Она подчеркнула, что основная идея проекта - объединить молодежь разных стран в атмосфере дружбы, взаимопонимания и любви.

«Здесь пространство радости и творчества, где молодые люди знакомятся, обмениваются контактами, заводят друзей. Это созвучно с общей тематикой фестиваля, который посвящен любви, счастью и добру», — отметила Швелидзе.
На фестивале российская молодёжь знакомит зарубежных гостей с историей, культурой и традициями России.

Каждый день в пространстве Подмосковья проходит множество мероприятий, сочетающих современные технологии, народные промыслы, танцы, музыку и образование. Желающие могут присоединиться к флешмобу, исполнить песню или рассказать о своем регионе и молодежной политике. За творческие выступления участники получают в качестве памятных подарков футболки, кепки, банданы, значки с символикой фестиваля.

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#подмосковье
#фестиваль
#молодёжь
#народные промыслы
#сергей кириенко
#екатерина швелидзе
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На стенде ВФМ Подмосковья поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе
03 марта 2024, 18:50

Фото: Пресс-служба Подмосковья

На подмосковном стенде на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе, об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
22-летняя Милена Гаевская приехала на ВФМ из Туапсе, однако, у неё есть много друзей из Московской области. Именно поэтому она решила посетить стенд Подмосковья, где её ждал сюрприз.

«Я тебя поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе счастья, добра, чтобы рядом были люди, которые всегда тебя поддерживают, любят, наполняют чем-то светлым, чтобы ты была самая счастливая, и все, что задумала, обязательно получилось!», — поздравила ничего не подозревающую девушку с Днём рождения министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Позже девушка призналась, что не ожидала такого внимания и была очень приятно удивлена.

«На самом деле я давно засматривалась на мерч Подмосковья. Вчера увидела друга из делегации Московской области, и говорю ему — какое классное худи, хочу такое же. И так получилось, что мне преподнесли такой замечательный подарок — подарили худи нежно-голубого цвета и сумку, министр сказала приятные слова, пожелания. Спасибо большое!», — поблагодарила именинница.

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#сочи
#фестиваль
#подмосковье
#день рождения
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Представили Китая исполнили «Катюшу» на фестивале в Сириусе
03 марта 2024, 16:07

Фото: istockphoto / Sky_Blue

Представили Китая на ВФМ исполнили «Катюшу» на национальном инструменте.
Представили Китая на фестивале молодежи в Сочи исполнили знаменитую русскую песню «Катюша» на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке «Арт.Молодость», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники фестиваля попросили представителей Китая исполнить на необычном инструменте национальную или русскую песню, что они с радостью сделали.

Ранее сообщали, что глава Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит свои визиты в регионы страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

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#регионы
#фестиваль
#молодёжь
#китай
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Кнайсль на русском языке рассказала, что планирует жить в РФ
03 марта 2024, 15:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ и рассказала о своих планах на русском языке, видео публикует ТАСС.
На русском языке австрийка заявила, что планирует не просто работать в России, но и жить. Она также сообщила, что не является городским жителем и предпочла бы жить где-нибудь в Рязанской области.
«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — отметила экс-глава австрийского МИД на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

Политик также заявила, что уже чувствует себя в России как дома. По её словам, ей пока что не так хорошо удаётся говорить на русском языке, однако, в РФ она уже отчётливо «чувствует человеческое тепло».

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#австрия
#россия
#мид
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