Жители Подмосковья и Ленобласти увидели северное сияние

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Жители ряда регионов России, в том числе Московской и Ленинградской области, публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния, пишет РБК.
Судя по снимкам, атмосферное явление увидели жители Раменского, Пушкино, Коломны, Сергиева Посада, Волоколамска и других территорий Московской области, на южном берегу Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, в районе Соснового Бора и Ломоносовского района Санкт-Петербурга, а также под Тверью.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее спрогнозировали северное сияние на широтах Москвы и Санкт-Петербурга из-за магнитной бури.
Увидеть сияние в вышеуказанных регионах можно до утра с открытых территорий, где нет сильно засвеченного неба.
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В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее спрогнозировали северное сияние на широтах Москвы и Санкт-Петербурга из-за магнитной бури.
Увидеть сияние в вышеуказанных регионах можно до утра с открытых территорий, где нет сильно засвеченного неба.
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Ювелина Бернст