Жителя Хакасии задержали силовики за использование в хозяйстве рабского труда

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили против 47-летнего жителя Усть-Абаканского района Хакасии уголовное дело по факту применения рабского труда. Директор одного из фермерских хозяйств против воли удерживал в течение семи лет двух мужчин и женщину и заставлял их работать.