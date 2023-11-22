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Жителям Электростали сделают перерасчёт коммунальных услуг из-за ремонта котельной

22 ноября 2023, 17:20
Фото: МинЖКХ МО

Фото: МинЖКХ МО

Жителям нескольких домов Электростали проведут перерасчёт оплаты за теплоснабжение за дни в ноябре, когда тепло и горячая вода не поставлялись или были ненадлежащего качества. О этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
Там пояснили, что подача тепла в ряде домов происходит по сниженным параметрам из-за ремонта на котельной «Восточная». В ближайшие дни работы завершат.
«Работы активно ведутся, Минэнерго контролирует ситуацию. Сейчас тепло в дома подаётся не ниже СанПиНа, но нарушения продолжают устранять. В ближайшие несколько дней работы будут закончены. Для жителей домов, которых затронула эта ситуация, сделают перерасчёт коммунальных услуг. Он коснётся дней в ноябре, когда ресурс не поставлялся или поставлялся ненадлежащего качества», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что перерасчёт проведут проактивно – никуда обращаться по этому вопросу не надо.

Ранее жители нескольких домов микрорайона Восточный городского округа Электросталь сообщали об отключении отопления и горячей воды.

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#московская область
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Тюремные робы в женских колониях хотят сделать менее депрессивными
Минюст РФ: женские робы в колониях лишат «депрессивных тонов»
06 декабря 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Семен Апасов

Тюремные робы в женских российских колониях планируют изменить, чтобы они выглядели не так депрессивно.
Об этом в Совете Федерации сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Мы сейчас с ФСИН обсуждаем изменение одежды, прежде всего женской. В плане цвета. Потому что то, что они сегодня носят, это депрессивные тона», —цитирует министра РИА Новости.
При этом Чуйченко не стал уточнять, как именно изменят женские робы в колониях.

Ранее сообщалось, что в СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими. Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.

«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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#тюрьма
#женщины
#новости
#политика
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Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России
06 декабря 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

Сотрудники Мосавтодора приняли участие в подготовке к срубу главной новогодней ёлки страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорожники подготовили подъездную дорогу к месту вырубки длиной 400 м.
«Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники обустроили парковку и площадку. Общая площадь работ составила 6 тыс кв м. Всего в работах участвовали 15 дорожных рабочих и девять единиц специальной техники техники», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что главную ель страны планируют срубить11 декабря в городском округе Щёлково. В этом году она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

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#щёлково
#московская область
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Свыше 600 единиц коммунальной техники было передано в собственность городских округов
06 декабря 2023, 17:22

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

С начала 2023 года в собственность городских округов Подмосковья передано более 600 единиц коммунальной техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Спецтехника коммунального для учреждений в сфере ЖКХ назначения поступила в  40 городских округов Московской области.

«Парк спецтехники коммунальных служб в городских округах Подмосковья пополняется из года в год. Без неё невозможно следить за чистой и порядком, особенно в зимний период. Передача более 600 самых разных специализированных машин во многом улучшит работу коммунальной сферы муниципальных образований», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В эксплуатация муниципалитетов поступили тракторы, полуприцепы-цистерны, универсальные погрузчики, автомобили GAZelle next, КамАЗ К3340, строительные погрузчики, а также полявились автогидроподъемники ВИПО 32-01,  подметально-уборочные и поливомоечные машины и автовышки.

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В Госдуме разъяснили поправки о службе призывников в органах ФСБ
Депутат Хинштейн: поправки о службе в ФСБ по призыву подразумевают пограничников
06 декабря 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Военную службу по призыву в органах ФСБ смогут проходить только пограничники. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить прохождение военной службы по призыву не только Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и ряде других войск, но и в органах ФСБ. 

Хинштейн является одним из авторов поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Ранее в Минобороны РФ сообщили о возможном внесении изменений к требованиям по состоянию здоровья для прохождения службы в армии. Изменения могут коснуться Положения о военно-врачебной экспертизе.

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#фсб
#госдума
#изменения
#минобороны рф
#закон
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В СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими
06 декабря 2023, 17:11

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.

«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Сообщается, что в СИЗО уже есть храмы и часовни.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

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#сизо
#рпц
#новости
#россия
#общество
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Появилась лимитированная серия карты «Тройка» к юбилею «Вечерней Москвы»
06 декабря 2023, 17:00

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Газета «Вечерняя Москва» выпустила лимитированную транспортную карту «Тройка» к своему столетию.
При этом, отмечается, что карта выпущена при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Свой вековой юбилей газета встречает в прекрасной форме: редакция использует самые современные медиатехнологии, экспериментирует с формами подачи информации, находит новые способы общения с аудиторией. Желаю «Вечерней Москве» дальнейших успехов, процветания и всего самого доброго», — приводит газета слова руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

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#карта
#юбилей
#сми
#транспорт
#москва
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В Подмосковье за два года благоустроят восемь наукоградов
06 декабря 2023, 16:59

Фото: Минблаго МО

В Московской области в течение двух лет благоустроят восемь наукоградов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Это Фрязино, Дубна, Протвино, Черноголовка, Жуковский, Реутов, Королёв и Пущино.
Инициативу по приоритетной поддержке наукоградов правительство России. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, который предусматривает благоустройство общественных и дворовых территорий. 
 
По данным министерства, работы будут идти в парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах. Обновление придомовых площадок включает в себя установку скамеек и урн, устройство освещения и асфальтирование проездов.

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#московская область
#подмосковье
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#наукоград
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Матвиенко высказалась о предложении амнистировать женщин-заключенных
Матвиенко: Совфед примет участие в подготовке амнистии для женщин-заключенных
06 декабря 2023, 16:56

Фото: istockphoto/sakhorn38

Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных.
Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

«Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться, вместе с Госдумой, Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения», - заявила Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с главой Минюста Константином Чуйченко в формате «Открытого диалога»
Ранее Матвиенко заявила, что запреты абортов не решат проблемы. Она призывает снизить накал риторики, а также перевести обсуждение в плоскость здравого смысла. По словам сенатора, она с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.

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#валентина матвиенко
#россия
#новости
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В России хотят ужесточить ответственность за преступления против детей
Минюст готовит меры ужесточения ответственности за преступления против детей
06 декабря 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министерство юстиции России работает над созданием законодательных инициатив, которые позволят усилить уголовную ответственность за преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко в ходе открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.
Он отметил, что безусловно важна поддержка семьи, материнства и детства с помощью различных социальных гарантий. Однако немаловажной задачей является защита семей в публичной правовой плоскости. 

По словам Чуйченко, Минюст разрабатывает инициативы, направленные на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. 

При этом министр не указал, в какие статьи Уголовного кодекса РФ будут внесены изменения. 

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