Жителям Подмосковья направили около 900 млн рублей на доплату к пенсии

Подмосковным пенсионерам в качестве доплаты к пенсии с августа перечислили около 900 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона. Всего в бюджете Подмосковья на доплаты к пенсии предусмотрено более 1 млрд рублей.