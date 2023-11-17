Жителям Подмосковья перечислили правила оборудования зимних горок

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье с наступлением зимы начнут оборудовать горки, однако они требуют правильной подготовки и своевременной проверки перед началом сезона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сославшись на рекомендации Гостехнадзора.
«Чтобы не допустить травм и несчастных случаев при катании с таких развлекательных средств, нужно их правильно оборудовать. Специалисты Гостехнадзора перед началом сезона катания рекомендуют позаботиться о выборе правильного места для установки зимних горок и о создании безопасных условий для посетителей», – сказал Фирсов.Как утверждают специалисты Гостехнадзора, на каждую горку должна быть оформлена эксплуатационная документация, включающая паспорт и руководство по эксплуатации. Соответствие горки требованиям Технического регламента должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.
Кроме того, горка должна располагаться в стороне от линий электропередачи, объектов с выступами, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, проезжих дорог, пешеходных дорожек и мест с возможным сходом лавин.
Перед входом на горку должна быть размещена информация для посетителей в виде информационной таблички. На ней нужно указать правила пользования горкой для посетителей.
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Лора Луганская