Жителям Подмосковья разъяснят правила поведения у замерзающих водоёмов

Фото: ГУ МЧС РФ по МО
В Московской области стартовал месячник безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
В месячнике будут участвовать сотрудники управления, инспекторы, спасатели, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Цель мероприятий – не допустить несчастные случаи и гибель людей на водоёмах в осенне-зимний период.
Особое внимание – работе с детьми. В преддверии зимнего сезона сотрудники МЧС России напоминают им правила поведения у замерзающих водоёмов. Уроки и беседы проводят в учебных заведениях, школах, местах с дневным пребыванием.
Несовершеннолетних предупреждают об опасности выхода на неокрепший лёд в период его становления, демонстрируют способы оказания помощи провалившемуся под лёд. Во время занятий ребята узнают, какой лёд прочен, а какой таит в себе опасность; как действовать, если сам оказался в воде и если требуется помощь другому.
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Особое внимание – работе с детьми. В преддверии зимнего сезона сотрудники МЧС России напоминают им правила поведения у замерзающих водоёмов. Уроки и беседы проводят в учебных заведениях, школах, местах с дневным пребыванием.
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Лора Луганская