180 супружеских пар медиков получают компенсацию съёмного жилья в Подмосковье

21 июля 2025, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 180 супружеских пар медработников госучреждений здравоохранения, у которых нет собственного жилья, получают компенсацию его аренды в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Размер ежемесячной выплаты составляет до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей – для супружеской пары. Он зависит от удалённости городского округа. С этого года оформить компенсацию могут также заведующие структурными подразделениями медицинских организаций и заведующие ФАПами.

«В Подмосковье действует комплекс мер социальный поддержки для медицинских специалистов. Так, более 180 супружеских пар медработников региона получают компенсацию за аренду жилья. Всего её оформили около 15 тыс. медиков», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.