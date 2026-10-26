75 подмосковных студентов начали обучение в Школе сервиса

26 октября 2026, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье открыли Школу студенческих сервисных отрядов. К обучению приступили 75 студентов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Образовательный проект направлен на освоение профессиональных навыков для работы в сфере общественного питания и гостеприимства.



День начался со знакомства с историей Российских студенческих отрядов, работой регионального отделения и возможностями трудоустройства. Участникам рассказали о требованиях к сотрудникам предприятий общественного питания.



Фото: пресс-служба Минобразования МО

Основной частью программы стали теоретические и практические занятия по сервировке стола и профессиональной работе с подносом. Студенты изучили виды столовых приборов, тарелок, бокалов и стаканов, правила их расположения, способы правильного распределения посуды на подносе. Полученные знания закрепили на практике, отработав сервировку и переноску предметов обслуживания.

«Я впервые пришла в Школу сервиса и раньше даже не задумывалась, сколько профессиональных тонкостей в работе официанта. На первом занятии мы не просто слушали теорию, а сразу попробовали правильно сервировать стол и работать с подносом. Здесь можно получить навыки, которые действительно пригодятся во время работы», – поделилась участница Школы сервиса Мария Соколова.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

«Уже на первом занятии ребята осваивают базовые навыки обслуживания, знакомятся с профессиональными стандартами, начинают понимать особенности будущей работы. Такая подготовка особенно важна для тех, кто планирует впервые трудоустроиться в сфере гостеприимства», – отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.