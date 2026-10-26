75 подмосковных студентов начали обучение в Школе сервиса
В Подмосковье открыли Школу студенческих сервисных отрядов. К обучению приступили 75 студентов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Образовательный проект направлен на освоение профессиональных навыков для работы в сфере общественного питания и гостеприимства.
День начался со знакомства с историей Российских студенческих отрядов, работой регионального отделения и возможностями трудоустройства. Участникам рассказали о требованиях к сотрудникам предприятий общественного питания.
Основной частью программы стали теоретические и практические занятия по сервировке стола и профессиональной работе с подносом. Студенты изучили виды столовых приборов, тарелок, бокалов и стаканов, правила их расположения, способы правильного распределения посуды на подносе. Полученные знания закрепили на практике, отработав сервировку и переноску предметов обслуживания.
«Я впервые пришла в Школу сервиса и раньше даже не задумывалась, сколько профессиональных тонкостей в работе официанта. На первом занятии мы не просто слушали теорию, а сразу попробовали правильно сервировать стол и работать с подносом. Здесь можно получить навыки, которые действительно пригодятся во время работы», – поделилась участница Школы сервиса Мария Соколова.
Завершилась программа тематическим блоком «Кафе у маяка», который стал заключительной частью первого образовательного дня на основной площадке.
«Уже на первом занятии ребята осваивают базовые навыки обслуживания, знакомятся с профессиональными стандартами, начинают понимать особенности будущей работы. Такая подготовка особенно важна для тех, кто планирует впервые трудоустроиться в сфере гостеприимства», – отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.Как отметили в ведомстве, студенческие сервисные отряды региона дают молодёжи возможность трудоустройства в гостиницах, ресторанах, туристических комплексах и других организациях сферы обслуживания.