Аграрии Подмосковья приглашаются на выставку WorldFood Moscow 2025

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области приглашают к участию в Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow. Она пройдет с 16 по 19 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве и объединит производителей, поставщиков, ритейлеров и представителей HoReCa, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сейчас продолжается прием заявок на участие. Выставка станет профессиональной платформой для решения бизнес‑задач: поиска новых клиентов и партнеров, презентации ассортимента, расширения экспортных возможностей и заключения договоров с дистрибьюторами, а также изучения рыночных трендов.
WorldFood Moscow ежегодно собирает более 1 100 участников из 30 стран и привлекает свыше 22,5 тыс. посетителей. Подробная информация об условиях участия, деловой программе и контактах организаторов размещена на официальном сайте выставки.