Аграрии Подмосковья приглашаются на выставку WorldFood Moscow 2025

23 июля 2025, 17:53

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области приглашают к участию в Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow. Она пройдет с 16 по 19 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве и объединит производителей, поставщиков, ритейлеров и представителей HoReCa, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.