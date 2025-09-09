Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли сквер в усадьбе Чернышёвых-Зотовых

09 сентября 2025, 13:53

Владимир Мединский и Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Новый сквер, созданный на территории усадьбы Чернышёвых-Зотовых в Лыткарине, открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Усадьбу в 1701 году Пётр I подарил своему сподвижнику Никите Зотову. В сквере ему установили памятник.

Фото: пресс-слудба правиельства МО/Александра Степанова



«Мы сотрудничаем с Российским военно-историческим обществом, и наша задача вместе продолжать работу — кто-то реставрирует усадьбу, музей или, как здесь сделали мы, благоустраивает сквер, чтобы всё это пространство жило. Мы видим, что тут уже играют в шахматы, бегают дети», — сказал Андрей Воробьёв.

«Когда я готовил лекцию об Александре Ивановиче Чернышеве (это «русский Джеймс Бонд», легендарная фигура), случайно узнал, что сохранилось имение, где он жил. Я приехал сюда, узнал много интересного. И вот мы вышли из музея, смотрим, а здесь какие-то руины. Тогда я обратился вместе с музейными работниками к Андрею Юрьевичу (Воробьёву — прим. ред.), и произошло чудо. Потому что в центре города образовался парк, причем не просто парк, а исторический парк — часть усадьбы. И всё за такие короткие сроки», — сказал Владимир Мединский.