Баскетболистки команды Khimki Power стали призёрами чемпионата России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная женская команда Khimki Power завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Чемпионский титул достался команде из Санкт-Петербурга «АБ Кондрашина», на второй ступени пьедестала расположился «Десерт» из Екатеринбурга.

На заключительном тандеме в составе химкинской команды выступали представительницы регионального Центра спортивной подготовки №5 Анна Бочкарёва, Екатерина Поляшова, Полина Святская и Вера Шнейдер.

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Перед финальным тандемом Департамент баскетбола 3х3 определил обладателей индивидуальных наград сезона. Самым опасным игроком признана подмосковная спортсменка Татьяна Казакова, тренером сезона – наставник Khimki Power Олеся Абрамовская. А менеджером сезона второй год подряд стала гендиректор Центра спортивной подготовки №5 Татьяна Аратова», – рассказали в ведомстве.
VIII тандем «Мастер» чемпионата страны прошёл на площадке федеральной территории «Сириус». Его проводили в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0