Баскетболистки команды Khimki Power стали призёрами чемпионата России

17 июня 2025, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная женская команда Khimki Power завоевала бронзу чемпионата России по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Чемпионский титул достался команде из Санкт-Петербурга «АБ Кондрашина», на второй ступени пьедестала расположился «Десерт» из Екатеринбурга.



На заключительном тандеме в составе химкинской команды выступали представительницы регионального Центра спортивной подготовки №5 Анна Бочкарёва, Екатерина Поляшова, Полина Святская и Вера Шнейдер.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



«Перед финальным тандемом Департамент баскетбола 3х3 определил обладателей индивидуальных наград сезона. Самым опасным игроком признана подмосковная спортсменка Татьяна Казакова, тренером сезона – наставник Khimki Power Олеся Абрамовская. А менеджером сезона второй год подряд стала гендиректор Центра спортивной подготовки №5 Татьяна Аратова», – рассказали в ведомстве.