Благоустройство сквера им. Громцева в Дзержинском завершат к середине сентября

12 августа 2025, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Проект по благоустройству реализуется в сквере имени Громцева в Дзержинском, завершить работы планируется к середине сентября. Ход благоустройства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Сквер им. Громцева был выбран в качестве объекта благоустройства в результате народного онлайн-голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».





«Территория этого сквера отчасти уже обновлена, но самое интересное впереди: здесь будет красивая набережная со всеми удобствами для отдыха и летом, и зимой», — отметил Андрей Воробьёв.

«В этом году в сквере уложим около 450 квадратных метров тротуарной плитки и около 2,5 тыс. квадратных метров рулонного газона. Установим малые архитектурные формы, детскую площадку, спортивное оборудование. В нижней части сквера сделаем газон. Будет также подключена система видеонаблюдения», — сообщил директор по строительству компании-подрядчика Ваган Асатрян.