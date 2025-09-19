Бойцы СВО проходят реабилитацию и учатся собирать дроны в Подмосковье
В Сергиево-Посадском центре реабилитации им. А.И. Мещерякова бойцы специальной военной операции проходят реабилитацию и осваивают новые технические навыки — проходят обучение по 11 программам, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.
В центре запущено обучение по сборке гражданских дронов, которые будут использовать для охраны ПВО, линий электропередач и трубопроводов.
Николай Николаев и Андрей Траньков прошли обучение в новой мастерской и собрали первый самолет-беспилотник, который уже успешно прошел испытания. Процесс сборки занял два дня. В дальнейшем аппарат будут использовать на полигонах для отработки технических возможностей.
Центр им. А.И. Мещерякова работает с бойцами с нарушениями слуха и зрения со всех регионов России и предлагает бесплатную комплексную реабилитацию. Записаться на курс можно на регпортале.
