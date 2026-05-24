Более 1000 любителей бега собрал юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» в Раменском

24 мая 2026, 14:01

Десятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел 23 мая в Раменском. Участниками стали более 1000 человек, сообила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.





Синхронный старт главной дистанции на 21,1 километра состоялся в 09:00 мск одновременно во всех часовых поясах страны. В Раменском бегуны могли выбрать дистанции на один, пять, десять километров или классический полумарафон.



Всего в забеге участвовали более 200 тысяч человек из 124 городов России. Также к мероприятию присоединились свыше 45 тысяч любителей бега из 38 стран мира в рамках международного проекта One Run.

«Такой большой прирост значит, что, с одной стороны, бег не имеет границ и находится вне политики», — подчеркнула руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу в эфире Матч ТВ.