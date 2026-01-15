Более 1500 подмосковных многодетных семей получили за 2025 год земельные участки

15 января 2026, 18:52

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 1500 многодетных семей получили за прошедший год бесплатные земельные участки в 48 округах Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.





Участки предоставлены в общей долевой собственности членам каждой из семей для поддержки детей и родителей.

«Предоставление бесплатных земельных участков – одна из важнейших форм помощи семьям, нацеленная на улучшение жилищных условий. По итогам прошлого года землю получили 1511 семей. А всего с начала действия закона обладателями участков стали 39046 многодетных», – рассказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.