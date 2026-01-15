Более 1500 подмосковных многодетных семей получили за 2025 год земельные участки
Свыше 1500 многодетных семей получили за прошедший год бесплатные земельные участки в 48 округах Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Участки предоставлены в общей долевой собственности членам каждой из семей для поддержки детей и родителей.
«Предоставление бесплатных земельных участков – одна из важнейших форм помощи семьям, нацеленная на улучшение жилищных условий. По итогам прошлого года землю получили 1511 семей. А всего с начала действия закона обладателями участков стали 39046 многодетных», – рассказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.Министр также назвал лидеров среди городских и муниципальных округов, где в прошлом году многодетным предоставили самое большое количество участков. Это Жуковский, где землёй обеспечили 140 семей, Домодедово (135) и Электросталь – (117).
Помимо получения бесплатного участка, многодетные семьи могут выбрать альтернативный вариант – выплату в размере 400 000 рублей. Оформить заявку можно онлайн, на портале Минсоцразвития Московской области.