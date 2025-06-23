23 июня 2025, 10:37

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В парке «Пехорка» городского округа Балашиха прошёл стартовый этап Кубка Сергея Карякина, в котором приняли участие более 300 шахматистов из 12 регионов России. Турнир объединил как начинающих, так и опытных игроков и стал первым из трёх этапов всероссийского соревнования, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Кубок проводится с 2022 года и с каждым сезоном становится масштабнее. В этом году второй этап пройдёт в июле в парке «Ёлочки» в Домодедове, а финал — в конце августа в Центральном парке Лобни.





«Сегодня это уже более масштабные ежегодные соревнования, которые проходят в несколько этапов и объединяют свыше 1000 шахматистов. Одной из главных особенностей турнира, которую мы сохраняем из года в год, является проведение всех этапов в парках под открытым небом», — прокомментировал старт Кубка Сергея Карякина министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Более 300 шахматистов приняли участие в старте Кубка Карякина в Подмосковье



В рамках первого этапа состоялось пять турниров в разных возрастных категориях — от открытого турнира для всех желающих до состязаний среди детей от 5 до 16 лет. Самому юному участнику исполнилось 5 лет, старшему — 87. Победители и призёры получили именные кубки и медали, а отдельные награды были вручены женщинам и ветеранам.

Кульминацией дня стал сеанс одновременной игры с многократным чемпионом мира и президентом Федерации шахмат Московской области Сергеем Карякиным.

Против него сыграли десять лучших юных участников турнира, и одной из них, Илиане Масаевой, победительнице категории девочек 2013–2014 годов рождения, удалось завершить партию вничью.

​ Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Мы занимаемся популяризацией шахмат в стране и видим большие подвижки. Все больше детей занимаются шахматами, это видно даже по нашему турниру. Знаковым отличием сегодняшнего этапа турнира является то, что победители отбираются на международный фестиваль "Шахматные звёзды", за которым будет следить весь шахматный мир. В нём примут участие лучше юные шахматисты и международные гроссмейстеры со всего мира. Мы открываем шахматные клубы по всей стране, но Подмосковье – особенный регион. Совсем скоро и в Балашихе также будет открыт шахматный клуб моего имени», — сказал Сергей Карякин.

Сеанс комментировала международный гроссмейстер и спортивный журналист Мария Фоминых. Трансляция партий велась онлайн и на экранах у сцены. Как отметил Карякин, особое внимание в этом году уделяется отбору. В этом этапе участие приняли представители 12 регионов — Москвы, Подмосковья, Белгородской, Кировской, Калужской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской областей, Пермского края, Башкортостана и Татарстана.

«Тем не менее первый этап — особенный. В его рамках прошёл отбор на международный турнир !Шахматные звёзды", который состоится в конце июня на ВДНХ. Общее количество участников этапа-открытия превысило 300 человек», — подчеркнул исполнительный директор федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.