Более 4,5 млн жителей Подмосковья привились от гриппа
В Подмосковье продолжается активная вакцинации от гриппа. На сегодняшний день прививки сделали уже более 4,5 миллиона жителей региона, сообщили в Минздраве Московской области.
Поставить вакцину можно в поликлиниках по месту прикрепления и в мобильных прививочных комплексах. Детям вакцинацию проводят в том числе в школах и детских садах.
«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.В Подмосковье используют вакцины, которые защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих в этом сезоне. Перед прививкой врач проводит осмотр и даёт направление.
Как записаться на прием ?
- На портале «Здоровье».
- По телефону 122.
- С помощью Telegram-бота «Денис».
- Через инфомат.