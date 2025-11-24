Достижения.рф

Более 4,5 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

В Подмосковье продолжается активная вакцинации от гриппа. На сегодняшний день прививки сделали уже более 4,5 миллиона жителей региона, сообщили в Минздраве Московской области.



Поставить вакцину можно в поликлиниках по месту прикрепления и в мобильных прививочных комплексах. Детям вакцинацию проводят в том числе в школах и детских садах.

«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В Подмосковье используют вакцины, которые защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих в этом сезоне. Перед прививкой врач проводит осмотр и даёт направление.

