Более 60 педагогов изучили нейросети для этновоспитания в Ступино

25 марта 2026, 09:46

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В дошкольном отделении «Лесная сказка» школы №9 городского округа Ступино 24 марта прошла профессиональная лаборатория «Цифровое повествование в этнокультурном воспитании». Мероприятие, организованное в рамках Года дошкольного образования, объединило более 60 педагогов, сообщает Министерство образования Московской области.







С приветственным словом на пленарной сессии выступила директор Информационно-методического центра г. о. Ступино Нина Рекубрацкая. Она подчеркнула, что лаборатория призвана помочь коллегам освоить искусственный интеллект, который при грамотном подходе становится эффективным помощником в образовательной деятельности, объединяя цифровые инструменты с культурно-этническим компонентом.



Программа мероприятия включала ряд насыщенных сессий. Для участников провели презентацию обзорных возможностей нейросетей в педагогической практике. В ходе практикума «Конструируем чатбот: от идеи до воплощения» педагоги научились создавать цифровых помощников для решения образовательных задач. Мастер-класс «Семейный квиз» продемонстрировал способы вовлечения родителей и детей в учебный процесс через интерактивные форматы с использованием ИИ.



Отдельное внимание уделили применению цифровых технологий в этнокультурном воспитании. Состоялись практикумы по созданию уникальных наглядных материалов с помощью нейросетей, производству мультфильмов как инструменту знакомства с культурой разных народов, генерации музыкальных треков, а также интерактивному изучению сказок народов России с использованием искусственного интеллекта.



Завершилась лаборатория финальной презентацией цифровых проектов и сессией в формате свободного микрофона, где участники смогли обсудить актуальные вопросы с коллегами, обменяться опытом и предложить новые идеи для развития цифровых инициатив в образовании.