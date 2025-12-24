Более 60 работ представлено на выставке «Саврасов и тишина» в Новом Иерусалиме

24 декабря 2025, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Новый Иерусалим» муниципального округа Истра открылась выставка «Саврасов и тишина», приуроченная к 195-летию со дня рождения основоположника лирического пейзажа Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897). Выставка представляет многогранное творчество художника и проводит параллели с произведениями других эпох, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.





В экспозицию вошло 66 работ. Это картины самого Саврасова и полотна таких пейзажистов XIX-XXI веков, как Архип Куинджи, Исаак Левитан, Аполлинарий Васнецов и другие. Представлены и произведения современных авторов, работающих в формах инсталляции и видеоарта Николая Полисского, Леонида Тишкова, Александры Митлянской, группы «Синий суп».

«Слово «тишина» в названии выставки не случайно. Многие произведения объединяет созерцательность. В бешеном ритме жизни иногда хочется остановиться, посмотреть вокруг и вдохновиться. Именно для этого подходит наша выставка. Мы приглашаем к новому разговору о русском пейзаже, приглашаем ощутить атмосферу тишины и просто побыть наедине с прекрасными русскими пейзажами», – сказала гендиректор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Выбор работ современных художников показывает смелость кураторского замысла. Если деревянные «Грачи» Николая Полисского как будто сошли с картины Саврасова, а видео Александры Митлянской демонстрирует развитие его сюжета, то работа группы «Синий суп», на первый взгляд, не имеет ничего общего с тематикой искусства главного героя проекта. Пересекающий космическое пространство шлейф «Авроры» не связан с извечным русским пейзажем. Однако всполохи летящей «звезды» словно отражаются в закатном небе расположенных в том же зале», – пояснила научный консультант выставки Ирина Горлова.