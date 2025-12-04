Более 770 000 жителей Подмосковья получили консультации после диспансеризации

04 декабря 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области теперь могут обсудить результаты диспансеризации, не выходя из дома. Для этого достаточно записаться на телемедицинскую консультацию. Врач разъяснит результаты анализов и исследований и даст рекомендации по дальнейшему лечению. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.





Также врач может скорректировать лечение при необходимости. Консультации доступны беременным женщинам и детям. С начала года более 770 000 жителей Подмосковья уже обсудили результаты диспансеризации с врачом онлайн, получив советы и рекомендации без визита в поликлинику.





«Телемедицина позволяет оперативно проконсультироваться с врачом, для этого даже не надо ехать в поликлинику. На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или других исследований», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

​Фото: Медиасток.РФ

