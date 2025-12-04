Более 770 000 жителей Подмосковья получили консультации после диспансеризации
Жители Московской области теперь могут обсудить результаты диспансеризации, не выходя из дома. Для этого достаточно записаться на телемедицинскую консультацию. Врач разъяснит результаты анализов и исследований и даст рекомендации по дальнейшему лечению. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
Также врач может скорректировать лечение при необходимости. Консультации доступны беременным женщинам и детям. С начала года более 770 000 жителей Подмосковья уже обсудили результаты диспансеризации с врачом онлайн, получив советы и рекомендации без визита в поликлинику.
«Телемедицина позволяет оперативно проконсультироваться с врачом, для этого даже не надо ехать в поликлинику. На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или других исследований», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Оформить запись на онлайн-консультацию можно несколькими способами:
- через приложение «РТ ДокторОнлайн»,
- чат-бот Денис в мессенджере «МАХ»,
- портал госуслуг «Здоровье»,
- инфоматы в поликлинике,
- по телефону горячей линии 122,
- через лечащего врача.