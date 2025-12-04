Достижения.рф

Более 770 000 жителей Подмосковья получили консультации после диспансеризации

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области теперь могут обсудить результаты диспансеризации, не выходя из дома. Для этого достаточно записаться на телемедицинскую консультацию. Врач разъяснит результаты анализов и исследований и даст рекомендации по дальнейшему лечению. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.



Также врач может скорректировать лечение при необходимости. Консультации доступны беременным женщинам и детям. С начала года более 770 000 жителей Подмосковья уже обсудили результаты диспансеризации с врачом онлайн, получив советы и рекомендации без визита в поликлинику.

«Телемедицина позволяет оперативно проконсультироваться с врачом, для этого даже не надо ехать в поликлинику. На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации или других исследований», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
​Фото: Медиасток.РФ
Оформить запись на онлайн-консультацию можно несколькими способами:
  • через приложение «РТ ДокторОнлайн»,
  • чат-бот Денис в мессенджере «МАХ»,
  • портал госуслуг «Здоровье»,
  • инфоматы в поликлинике,
  • по телефону горячей линии 122,
  • через лечащего врача.
Онлайн-консультации делают медицину Подмосковья значительно удобнее: пациент получает рекомендации и поддержку, а врач оперативно следит за результатами исследований.
Ирина Паршина

