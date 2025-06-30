Более 80% подмосковных пользователей довольны качеством интернета
Пользователи Подмосковья в основном положительно оценивают качество подключения интернета. Это показали результаты опроса, проведённого агентством MAGRAM MR.
«82% пользователей довольны качеством связи. Самая большая доля недовольных наблюдается в возрастной группе от 35 до 44 лет, где каждого четвёртого не устраивает качество интернета. В процессе исследования респондентов спрашивали, удовлетворены они или скорее не удовлетворены качеством интернета и связи в их населённом пункте», – поясняется в публикации.Методологией исследования стала комбинация методов – онлайн-опрос и телефонный опрос. Размер выборки составил 1,2 тыс. жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился 27-29 мая 2025 года.
MAGRAM MR – независимое исследовательское агентство полного цикла, созданное в 1997 году. Оно специализируется на маркетинговых и социологических исследованиях любой сложности на рынках B2B и B2C на территории России и за рубежом.