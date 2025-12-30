Больницам Подмосковья нужны доноры с редкой группой крови
Запасы донорской крови четвёртой группы с отрицательным резус-фактором в Московской области нуждаются в срочном пополнении. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донором может стать любой гражданин России старше 18 лет или законно проживающий в нашей стране не менее года иностранец, не имеющий медицинских противопоказаний.
«Приглашаем доноров с четвёртой отрицательной группой крови. Предварительно записываться на сдачу цельной крови не нужно. Помогите нам удержать «зелёный свет» донорского светофора для тех, кто в этом нуждается. Ваш вклад — это не просто донация, это созданное вами новогоднее чудо,», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Сообщается также, что для всех доноров, сдавших кровь в период с 29 декабря по 9 января, проведут розыгрыш новогоднего приза — фотосессии с настоящей лошадью.