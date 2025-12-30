Больницам Подмосковья нужны доноры с редкой группой крови

30 декабря 2025, 15:03

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Запасы донорской крови четвёртой группы с отрицательным резус-фактором в Московской области нуждаются в срочном пополнении. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой гражданин России старше 18 лет или законно проживающий в нашей стране не менее года иностранец, не имеющий медицинских противопоказаний.





«Приглашаем доноров с четвёртой отрицательной группой крови. Предварительно записываться на сдачу цельной крови не нужно. Помогите нам удержать «зелёный свет» донорского светофора для тех, кто в этом нуждается. Ваш вклад — это не просто донация, это созданное вами новогоднее чудо,», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.