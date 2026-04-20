Делегация молодёжи Подмосковья поедет на Международный фестиваль в Екатеринбург

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Около 10 000 молодых людей из 190 стран с 11 по 17 сентября соберутся в Екатеринбурге на Международном фестивале молодёжи. Участие в мероприятии подмосковной делегации организует Министерство информации и молодёжной политики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Девиз фестиваля – «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие состоится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«У подмосковной молодёжи уже есть успешный опыт участия в мероприятиях такого масштаба. Во время проведения Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи делегация Подмосковья была одной из самых представительных и активных. Тогда на площадку «Сириуса» отправились более 300 талантливых ребят, которые достойно представили регион в образовательной и культурной программах», – напомнила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Участие в таких мероприятиях даёт мощный импульс для личностного роста и реализации самых амбициозных проектов. Молодые люди привозят в регион не только новые знания, но и идеи по развитию своих городов», – отметила Швелидзе.