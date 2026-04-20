Делегация молодёжи Подмосковья поедет на Международный фестиваль в Екатеринбург
Около 10 000 молодых людей из 190 стран с 11 по 17 сентября соберутся в Екатеринбурге на Международном фестивале молодёжи. Участие в мероприятии подмосковной делегации организует Министерство информации и молодёжной политики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Девиз фестиваля – «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие состоится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
«У подмосковной молодёжи уже есть успешный опыт участия в мероприятиях такого масштаба. Во время проведения Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи делегация Подмосковья была одной из самых представительных и активных. Тогда на площадку «Сириуса» отправились более 300 талантливых ребят, которые достойно представили регион в образовательной и культурной программах», – напомнила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она назвала Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге отличной возможностью заявить о себе на мировом уровне.
«Участие в таких мероприятиях даёт мощный импульс для личностного роста и реализации самых амбициозных проектов. Молодые люди привозят в регион не только новые знания, но и идеи по развитию своих городов», – отметила Швелидзе.
Подать заявку на участие в фестивале можно до 30 апреля на сайте.
Возраст участников – от 16 до 35 лет. К мероприятию присоединятся около тысячи подростков от 14 до 17 лет. Их программу готовят Движение Первых и фонд «Талант и успех».