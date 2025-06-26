Депутаты Пушкинского округа посетили собрание собственников жилья в Красноармейске

26 июня 2025, 12:42

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Заместитель председателя Совета депутатов Пушкинского округа Николай Михайлин и депутат Михаил Сухарев приняли участие в ежегодном отчетном собрании собственников многоквартирного жилого дома в Красноармейске, расположенного адресу: улица Морозова, 19. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На собрание, на котором присутствовали также представители подрядных организаций и управляющей компании, депутатов пригласили жильцы. Кроме того, собрание посетили активисты из других домов, которые хотят перенять опыт соседей.





«Настоящим примером для других служит участие более 90% собственников жилья коллективном управлении общедомовым хозяйством. Совет дома прекрасно работает. Они контролируют работу управляющей компании и подрядчиков-ремонтников, проверяют расходы на содержание общедомового имущества», — поделился впечатлением Николай Михайлин.

