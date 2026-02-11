Для дошколят из Пушкина провели занятие по пожарной безопасности
Занятие на тему «Правила пожарной безопасности в домашних условиях» устроили для воспитанников детского сада «Золушка» — дошкольного отделения Образовательного комплекса №3 города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Урок провела представительница Всероссийского добровольного пожарного общества.
«Малышам показывали карточки с разными тематическими бытовыми ситуациями, а затем дети вместе со специалистом разбирали, что там представляет пожарную опасность и как её избежать. Закрепить материал помогли образовательные мультфильмы», — говорится в сообщении.Отдельной темой урока стал пожарный извещатель. Ребятам объяснили, для чего он нужен и как работает.
Самым активным и смелым участникам занятия разрешили примерить капюшон-самоспасатель.